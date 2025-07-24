Экс-игрок МЮ оштрафован из-за высказываний о женщинах

Чичарито оштрафован из-за высказываний о женщинах. Федерация футбола Мексики также сделала футболисту предупреждение
Чичарито оштрафован после высказываний о женщинах.
Нападающий «Гвадалахары» ранее выложил в соцсетях несколько роликов, в которых высказывался на тему отношений мужчин и женщин.
«Несколько дней назад в социальной сети футболист Хавьер Эрнандес сделал заявления, пропагандирующие сексистские стереотипы, которые считаются формой насилия в СМИ и противоречат принципам гендерного равенства в спорте. По этой причине Комиссия по гендерным вопросам и многообразию начала расследование, чтобы предотвратить подобное поведение.В результате Хавьеру Эрнандесу был выписан денежный штраф и вынесено официальное предупреждение с указанием на то, что в случае повторного нарушения Комиссия примет более строгие меры», – говорится в заявлении Федерации футбола Мексики.
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