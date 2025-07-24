Стало известно, куда может перейти Бериш из "Ахмата"

‎Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о возможном переходе бывшего вингера Бернарда Беришы в калининградский клуб.‎

‎«23 июля общался с Беришей. Я признателен, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать это вместе с руководством, спортивным директором, есть ли у нас такая возможность», — приводит слова Талалаева

‎Бериша выступал за «Ахмат» с 2017 по 2025 год. В сезоне-2024/25 33-летний игрок провел 17 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 ассист. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро. До грозненского клуба футболист один сезон защищал цвета махачкалинского «Анжи».

‎В первом туре чемпионата России «Балтика» сыграла против московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1. Сейчас калининградский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

‎26 июля «Балтика» сыграет против «Спартака». Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.