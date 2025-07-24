«Такие слова — неуважение к клубу и игрокам». Тренер "Оренбурга" дал большое интервью

Как экстренно подготовить команду к РПЛ? Какие стоят задачи? Ждать ли трансферов? И что же так возмутило тренера перед матчем с ЦСКА?

«Оренбург» здорово зашёл в МИР РПЛ. Хоть и узнал о том, что будет играть в элите, всего за 10 дней до матча с ЦСКА. 11 июля пришло решение бюро исполкома РФС, 21-го – матч. Но, похоже, для Владимира Слишковича это не стало большой проблемой. С его слов – просто стали готовиться к другому сопернику.

На следующий день после игры главный тренер «Оренбурга» дал интервью «Чемпионату», в котором:

Начнём!

Чем Слишкович остался доволен в матче с ЦСКА и когда было тяжелее: сейчас или весной?

– Вы не раз говорили, что не любите ничьи. Остались ли довольны результатом игры с ЦСКА?

– Доволен 60-65 минутами. Последним отрезком матча не могу быть удовлетворён. Но понимаю, почему так случилось. Да, я не хочу, чтобы и мои игроки считали ничью хорошим результатом. Готовлю команду только побеждать. Но это футбол – всё бывает.

У нас были моменты, у соперника они тоже были. Так что ничья – скорее закономерный результат. Хоть и всегда хочется большего. Меня очень порадовало, что в раздевалке ребята не радовались. Это менталитет, который мы строим.

– В первом тайме ваша команда ни в чём не уступила сопернику. Это стало сюрпризом?

– Нет. Мы же знали, как будет играть ЦСКА. Видели их с «Краснодаром», понимали, на что способны мы. Я ожидал такую игру. Знал, что у нас будут моменты. Жаль, что не забили. В двух моментах Акинфеев сыграл очень классно. У соперника тоже возникали шансы, когда мы ошибались. Главное, что вижу – команда растёт. И может играть ещё лучше.

– Почему второй тайм сложился не так хорошо?

– Что для вас значит «не так хорошо»?

– В первую очередь я про игру в атаке: подходов к воротам точно стало меньше.

– Это другое. Но я и не соглашусь, что мы играли только на отбой. Во втором тайме вспомню только один сейв Богдана [Овсянникова]. Плюс был хороший удар Алеррандро. И это всё. Да, ЦСКА много держал мяч, мы в основном оборонялись. Однако делали это уверенно. И у меня не создавалось ощущение, что они вот-вот забьют.

Надо понимать – мы играли не с командой с Занзибара. Наш соперник – обладатель Кубка и Суперкубка, серьёзный клуб с классными игроками. Но мы тоже могли несколько раз убегать в контратаки, однако помешали ошибки. Так что не могу сказать, что ничья незаслуженная. Или незакономерная.

– ЦСКА Марко Николича или ЦСКА Фабио Челестини – с кем тяжелее?

– Сейчас тяжелее. Потому что у нынешнего ЦСКА активные фланги, которые стремятся смещаться в центр. Есть Шуманский, который двигается как хочет. И в целом команда очень активная. Готовиться к «ромбу» Николича было легче.

– На что ЦСКА будет претендовать в новом сезоне?

– Ничего не могу сказать, прошёл только 1-й тур. В нём часто случаются сюрпризы. Давать какие-то прогнозы сейчас – ненормально. В конце концов, ещё открыт трансферный рынок. Через месяц все команды могут измениться. Сейчас разговоры о фаворитах и аутсайдерах просто бессмысленны.

Слишкович не менял подготовку, после того как команду вернули в РПЛ, и считает, что «Оренбург» стал более сбалансированным

– Вы узнали, что будете в РПЛ, за 10 дней до первого матча. Многое предстояло поменять?

– Я ничего не менял. А зачем? Мы готовились играть в футбол и продолжили это делать. Только уже к другой команде. У нас было время подготовиться к ЦСКА, дать ребятам необходимую информацию. Ситуация необычная, но надо адаптироваться. У тренера всегда есть всё, кроме времени. Его никогда не хватает.

Ты должен быстро переключаться. Такой турнир, как РПЛ, не будет тебя ждать. Не будет соперника, который скажет: «Вы только пришли в лигу, поэтому мы не будем с вами напрягаться». Они отдадут максимум, мы – тоже. А результат увидим.

Мы не боялись возвращаться. Какой может быть страх? Это футбол – 11 на 11. Наша команда собиралась не с улицы, у меня классные футболисты, которым я полностью доверяю. Для меня они лучшие в мире. Я как тренер должен давать максимум. Это игра, а не вопрос жизни и смерти. Так что о каком страхе вообще может идти речь?

– Какая была реакция внутри клуба? Ведь даже с точки зрения трансферов вы готовились к Первой лиге.

– Это вопрос для спортивного директора. У нас отличные отношения, но это его работа. Он сейчас в тяжёлой ситуации, ведь нам нужно построить команду, которая будет конкурентоспособна. Исмаил [Ибрагимов] хорошо знает мои желания, мой типаж игроков. Слава богу, рынок ещё открыт. Если мы найдём подходящее усиление – хорошо. Нет – значит, будет так. Я не беспокоюсь, хотя и хотелось бы усилить конкуренцию внутри команды.

– Летом клуб покинуло много ключевых игроков прошлого сезона. Насколько тяжело проходит перестройка?

– Конечно, я был бы не против, если бы эти игроки остались. Но мы вылетели в Первую лигу, а они хотели играть в РПЛ. Это нормальный процесс – поэтому они и ушли. С одной стороны, жалко. Но это футбол – у любой команды уезжают и приезжают игроки. Нет незаменимых футболистов. Пришли новые и мотивированные, я не вижу проблем.

– Ваши требования они уже приняли?

– Идеи они принимают довольно быстро. Есть некоторые молодые, однако есть и опытные. Появились игроки, у которых, скажем так, есть борода. Настоящие мужчины.

– Вы имеете в виду центрального полузащитника из «Факела» Квеквескири?

– Не только. Если взять прошлый сезон, у нас была самая молодая команда в РПЛ и ФНЛ. После нас – «Чайка». Я же говорил: РПЛ существует не для развития игроков, а для результата. Кто-то возразит, что есть пример Батракова. Я не спорю. Но согласитесь: в «Локомотиве» достаточно опытных футболистов. И внедрять в такой коллектив несколько молодых куда проще. Сейчас я рад, что у нас появляется баланс. Опытные игроки быстро принимают требования.

– На ЦСКА вы поменяли схему по сравнению с прошлым сезоном. Это разовая история или она продолжится?

– В прошлом сезоне мы играли 4-3-3, сейчас действуем иначе. Но это вопрос не только моих желаний. Я ориентируюсь на тех игроков, которые у меня есть. Если отсутствует достаточное число вингеров, способных играть в 4-3-3, я не могу использовать это сочетание – поэтому и провели изменения. Для меня самоубийство — ориентироваться на какую-то мою схему, если под неё не подходят игроки. У нас ушли Химми Марин и Брайан Мансилья. Поэтому сейчас нам сложно играть с ярко выраженными вингерами.

– А если завтра у вас появятся три вингера?

– А зачем? Я уже готовлю команду к другой системе. Но если завтра они появятся – будем что-то менять. Однако не думаю, что это возможно.

– Кажется, теперь у команды появился очевидный лидер на поле – тот самый футболист с бородой Ираклий Квеквескири. Его брали именно под эту роль?

– Не только. Ираклий сам по себе очень хороший футболист. Он прекрасно двигается, очень логично. С одной стороны, он даёт команде энергию. С другой – сам по себе очень грамотный футболист. Отлично понимает футбол. Это синергия энергетики и футбола. Лидер не только он. У нас есть Алексей Татаев. Есть Анри Чичинадзе. Так что я доволен.

Будут ли дополнительные трансферы? Какие стоят задачи на сезон? И как Слишкович относится к критике?

– Дополнительные трансферы будут? Есть ли с вашей стороны запрос?

– Мне нечего ответить. Повторюсь, это работа спортивного директора. Я должен тренировать, развивать игроков и брать максимум. Спортивный директор знает, какие позиции нам можно усилить. Он хорошо знает, в какой футбол я хочу играть.

Ориентируясь на это, ищет самое лучшее. Искать игроков не моя работа.

– Может ли кто-то уйти?

– Футбол – это бизнес. Если завтра кто-то предложит за нашего игрока € 5 млн? Что я скажу президенту? Не трогать его? Это же невозможно. Мы не знаем, как будет. Пока рынок открыт – всё случается.

– С нынешним составом «Оренбург» может выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ?

– А почему нет? В моих игроках есть что-то плохое?

– Я этого не говорил.

– Повторю, для меня они самые лучшие. Как тренер я буду делать для них всё. И никому не позволю плохо говорить о них.

– Какую задачу перед вами поставило руководство на этот сезон?

– Мы общались с руководством, но в целом я и так хорошо понимаю, что мы не можем себе позволить повторить результат прошлого сезона. Мы не можем себе позволить попасть в стыковые матчи – хотим остаться в РПЛ напрямую. И сделаем максимум.

– Как вы относитесь к тому, что некоторые бывшие тренеры, игроки, инфлюэнсеры считают «Оренбург» аутсайдером и главным претендентом на вылет?

– К сожалению, часто игнорируется базовый этический момент отношений тренеров. Нет какого-то уважения. Все зациклены на своих интересах и считают правильным давать оскорбительные оценки. Когда у тебя есть личный интерес, ты не можешь быть объективным.

После матча с ЦСКА журналист сказал: якобы эксперты «Матча» спрогнозировали нам крупное поражение. Но это же абсолютное неуважение к клубу, к игрокам. Ты можешь сказать: «Я не вижу шансов» или «ЦСКА выиграет». Но говорить про условные 0:5 или 0:6 – это неуважение. Я понимаю, как работают медиа в Италии, Франции. Там по телевидению бывший игрок или тренер никогда не скажет, что «Ювентус» со счётом 5:0 обыграет «Парму». Они понимают – это унижение. И это будет некорректно, некрасиво и не экспертно. Это разговор для бара, но не в серьёзных передачах. Я с уважением отношусь к работе медиа, однако прошу аккуратнее выбирать оценки. Я не сравниваю нашу работу с работой в шахте, но это тяжёлый труд. И прошу его уважать.