Фирмино стал одноклубником Клаудиньо

Катарский футбольный клуб «Аль‑Садд» объявил в соцсетях о переходе бразильского нападающего Роберто Фирмино.

33‑летний барзилец подписал контракт до 2027 года.

Последние два сезона Фирмино выступал за саудовский «Аль‑Ахли», с которым в прошлом сезоне выиграл азиатскую Лигу чемпионов. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

За катарский «Аль‑Садд» выступает бывший футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо.