Тренер «Рубина» рассказал о травме нападающего перед матчем с «Зенитом»

Тренер «Рубина» рассказал о травме футболиста Даку перед матчем с «Зенитом»
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что нападающий команды Мирлинд Даку получил повреждение головы перед матчем с петербургским «Зенитом».
В воскресенье «Рубин» примет «Зенит» в игре 2‑го тура МИР РПЛ. Накануне Даку тренировался в защитном шлеме.
— Он не пожалел своей головы, подставил ее под мяч. У него появилась отечность в ухе, поэтому тренируется (в защитном шлеме, — Прим. Ред.), чтобы не попадала вода. Дальше будем смотреть, пройдет у него это или нет, — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».