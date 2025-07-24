Тренер «Рубина» рассказал о травме нападающего перед матчем с «Зенитом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что нападающий команды Мирлинд Даку получил повреждение головы перед матчем с петербургским «Зенитом».

В воскресенье «Рубин» примет «Зенит» в игре 2‑го тура МИР РПЛ. Накануне Даку тренировался в защитном шлеме.