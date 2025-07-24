Мостовой одной фразой охарактеризовал "Спартак"

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о статусе московского "Спартака".

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"Я играл в этой "народной команде". Ее такой называли еще 30 лет назад. Все же знают, что "Спартак" - это народная команда. Не мы же это все придумали. О чем тут говорить? Это же история. "Реал" Мадрид был королевским клубом, так он им и остался. Никто же не претендует на звание королевского клуба. Так что, здесь бесполезно спорить. Нужно эту тему раз и навсегда закрыть. "Спартак" - самая популярная, народная команда. Она ей была, есть и будет всегда", - цитирует Мостового "СЭ".

Александр Мостовой защищал цвета московского "Спартака" в период с января 1987 года по январь 1992-го, после чего перебрался в португальскую "Бенфику". Кроме того, полузащитник выступал за французские "Кан", "Страсбург", а также испанские "Сельту" и "Алавес". В составе красно-белых Мостовой принял участие в 142 матчах во всех турнирах, отметившись в них 48 забитыми голами.

Главным тренером московского "Спартака" является сербский специалист Деян Станкович. В минувшем сезоне красно-белые заняли четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 30 турах 57 очков.