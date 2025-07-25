Глава "Барселоны" Лапорта: мы должны были играть на клубном чемпионате мира

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Президент «Барселоны» Жоун Лапорта заявил, что его клуб должен был играть на клубном чемпионате мира, передает Mundo Deportivo.

Глава «Барселоны» объяснил, почему команда должна была играть на клубном чемпионате мира
© Global Look Press
«Мне не нравится, что нас там не было. Думаю, «Барса» должна была там быть в силу своей истории. Были выданы «уайлд-кард» командам, которые, при всем уважении, не имеют такой истории, как у «Барсы», — сказал Лапорта.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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