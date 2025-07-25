Глава «Барселоны» объяснил, почему команда должна была играть на клубном чемпионате мира

Президент «Барселоны» Жоун Лапорта заявил, что его клуб должен был играть на клубном чемпионате мира, передает Mundo Deportivo.

«Мне не нравится, что нас там не было. Думаю, «Барса» должна была там быть в силу своей истории. Были выданы «уайлд-кард» командам, которые, при всем уважении, не имеют такой истории, как у «Барсы», — сказал Лапорта.

14 июля «Челси» стал победителем проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке лондонский клуб разгромил французский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Палмер, еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.