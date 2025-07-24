«Атлетико» может активировать опцию выкупа полузащитника «Штутгарта»

«Атлетико» может подписать Энцо Мийо.

© Sports.ru

Испанский клуб начал переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника «Штутгарта».

В контракте футболиста есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро.

Несколько клубов заявили о желании активировать данный пункт, но наиболее привлекательным вариантом на данный момент является «Атлетико».

В прошлом сезоне Энцо Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.