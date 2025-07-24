Словенский "Целе" продлил контракт с российским футболистом

Словенский футбольный клуб "Целе" продлил контракт с российским полузащитником Никитой Иосифовым до июня 2026 года. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Геннадий Голубин.

Предыдущее соглашение Иосифова с "Целе" было рассчитано до июня 2025 года.

"Продлили еще на год контракт с Иосифовым", - сказал Голубин.

Иосифову 24 года, он выступает за "Целе" с августа 2024 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, забив 4 мяча и отдав 6 результативных передач. Ранее Иосифов играл за испанские "Кастельон", "Мирандес", "Вильярреал Б", вторую команду "Локомотива" - "Казанку".