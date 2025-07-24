Мостовой дал прогноз на новый сезон РПЛ

Борьба за чемпионство в нынешнем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет идти до последнего тура. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой.

В двух последних сезонах РПЛ чемпион страны определялся по итогам заключительного, 30-го тура. В сезоне-2024/25 победителем соревнования стал "Краснодар", обыгравший в заключительном туре московское "Динамо" (3:0).