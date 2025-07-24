Погребняк сравнил «Зенит» и «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк сравнил популярность «Спартака» и «Зенита».

‎«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиа пространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. «Спартак» этим пока похвастаться не может. Поэтому для меня все очевидно — на данный момент «Зенит» популярнее», — приводит слова Погребняка

‎С 2000 года «Спартак» трижды становился чемпионом России (2000, 2001, 2016/17). С этого же момента «Зенит» завоевал 10 золотых медалей (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

‎В турнирной таблице чемпионата России-2025/26 «Зенит» занимает четвертое место, «Спартак» идет следом. Оба клуба обыграли своих соперников в первом туре чемпионата, набрав 3 очка.

‎Вторым соперником сине-бело-голубых станет «Рубин». Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 20:00 по московскому времени.

‎«Спартак» сыграет против «Балтики». Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.