«Локомотив» интересуется полузащитником турецкого клуба

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Озан Туфан находится в сфере интересов московского «Локомотива», сообщает журналист Ягиз Сабанчоглу.

В составе «Трабзонспора» 30‑летний хавбек выступает с 2024 года. До этого он успел поиграть за турецкие «Бурсаспор», «Аланьяспор» и «Фенербахче», а также английские «Халл Сити» и «Уотфорд».

Действующие соглашение игрока с «Трабзонспором» рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.