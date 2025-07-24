В «Реал Сосьедад» сообщили о прогрессе в восстановлении Захаряна
В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили «Матч ТВ» о прогрессе в восстановлении российского полузащитника Арсена Захаряна.
На прошлой неделе стало известно, что Захарян начал восстановление после болезни, из‑за которой пропустил несколько тренировок.
— В восстановлении Арсена есть прогресс, но пока все еще неизвестно, когда он сможет вернуться в общую группу, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
В прошедшем сезоне 22‑летний Захарян из‑за различных повреждений провел за «Реал Сосьедад» четыре матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
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