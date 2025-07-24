Гендиректор «Балтики» отреагировал на слова Талалаева об интересе к Берише

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на информацию об интересе главного тренера Андрея Талалаева к бывшему футболисту грозненского «Ахмата» Бернарду Берише.

© Чемпионат.com

— Андрей Талалаев рассказал, что общался с бывшим игроком «Ахмата» Беришей. Вам был бы интересен этот футболист?

— Я не слышал об этом. Давайте мы это обсудим с ним и спортивным отделом. Я должен говорить о заключительном положении, когда переговорим.

— Игроки на его позицию нужны «Балтике»?