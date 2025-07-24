Личка хочет подписать экс-полузащитника ЦСКА

Бывший главный тренер "Динамо" Марцел Личка планирует усилить свой новый клуб экс-игроком РПЛ.

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Чилийский полузащитник Виктор Мендес может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Legalbet, к футболисту проявляет интерес турецкий "Фатих Карагюмрюк". По данным источника, в приглашении Мендеса заинтересован лично новый главный тренер турков Марцел Личка.

С января текущего года Виктор Мендес выступает на родине за "Коло-Коло". Сообщается, что клубы уже ведут переговоры по игроку, а чилийцы готовы отпустить полузащитника.

Марцел Личка возглавил "Фатих Карагюмрюк" перед стартом сезона-2025/2026. Ранее специалист работал в московском "Динамо" и в "Оренбурге". Виктор Мендес выступал в РПЛ за ЦСКА и "Крылья Советов".