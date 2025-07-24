"Зенит" внес Вендела в заявку на сезон РПЛ

Петербургский "Зенит" включил бразильского полузащитника Вендела в заявку на сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом говорится в документах на сайте турнира.

Ранее бразилец пропустил стартовый тур РПЛ, в котором "Зенит" на своем поле переиграл "Ростов" (2:1). Встреча прошла 20 июля.

Вендел прибыл в расположение "Зенита" 16 июля. По информации "Спорт-Экспресса", полузащитник смог отправиться в Санкт-Петербург лишь с третьей попытки. Первые два рейса он пропустил, оставшись в Бразилии, несмотря на приобретенные авиабилеты для возвращения в Россию. Позднее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в клубе накажут футболиста за опоздание на сборы, добавив, что дисциплинарные меры - прерогатива руководства.

В августе 2024 года Вендел продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский "Ботафого", который должен был состояться летом. 21 мая стало известно, что Вендел не перейдет в "Ботафого", поскольку сделка сорвалась по геополитическим причинам.

Венделу 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны.

Следующий матч в РПЛ для подопечных Семака пройдет 27 июля в Казани. Соперником "Зенита" станет местный "Рубин".