Экитике в «Ливерпуле» — очередная гениальная продажа «Айнтрахта»

Помогают вдумчивая трансферная политика, отсутствие амбиций и крутые сотрудники.

В «Ливерпуль» за € 95 млн с учётом бонусов приехал Уго Экитике — ещё одна блистательная сделка от менеджмента «Айнтрахта». Франкфуртцы за семь лет превратились из середняка Бундеслиги в королей трансферного рынка. Но как?

«Айнтрахт» сделал звёздами Йовича, Коло Муани, Мармуша и других

Справедливо сказать, что история успеха «Айнтрахта» началась с сезона-2017/2018: вырвали Кубок Германии из лап «Баварии» и явили тренерскому миру Нико Ковача, которого потом выкупили как раз мюнхенцы. В 1990-х и 2000-х франкфуртцы, как правило, перемещались между лигами и особо не шумели на трансферном рынке. Из интересных продаж – только вратарь Кевин Трапп, который пришёл в команду за € 1,5 млн и ушёл в 2015-м в «ПСЖ» за € 9,5 млн.

Зато с 2019 года «Айнтрахт» разбушевался. Перед началом сезона-2019/2020 получили € 115 млн за продажу Луки Йовича в «Реал» (€ 60 млн) и Себастьена Аллера в «Вест Хэм» (€ 50 млн). За одно лето выручили больше денег, чем за прошлые 20 лет. А если учитывать нынешнее трансферное окно и продажу Экитике, то «Айнтрахт» три года подряд зарабатывает на игроках минимум € 100 млн.

Если считать активность «Айнтрахта» с сезона-2018/2019 по Transfermarkt, франкфуртцы продали на € 564 млн, а потратили € 361 млн — в плюсе на € 203 млн. Благодаря сделке по Экитике клуб прыгнул по трансферному балансу с 24-й строчки в топ-10.

До главных доноров топ-клубов в лице «Бенфики» (первое место, + € 466 млн), «Аякса» (второе, + € 409 млн) и «Лилля» (третье, + € 361 млн) далековато, но те десятилетиями нарабатывали репутацию главных кузниц талантов. Зато «Айнтрахт» уверенно обходит, к примеру, «Монако», «Ривер Плейт», «Аталанту» и «Фламенго».

Список продаж «Айнтрахта» за последние восемь лет впечатляет. Йович, Аллер, Андре Силва, Костич, Коло Муани, Линдстрём, Мармуш, Экитике. Логично предположить, что франкфуртцы наживаются только на форвардах, которым легко набивать статистику и трансферную стоимость за счёт открытого футбола в Бундеслиге. Но в прошлом году клуб прокачал защитника Вильяма Пачо, продал его в «ПСЖ» за € 40 млн, где тот выиграл четыре трофея и стал одним из лучших на своей позиции в сезоне.

Хотя тема с форвардами действительно интересная. К примеру, Йович, Силва, Линдстрём, Костич и Аллер хорошо играли в Бундеслиге, а в других клубах сдувались. Но это уже проблема не франкфуртцев.

Впечатляет, что бо́льшая часть вышеупомянутых футболистов приобретались за сущие копейки, если сравнивать с суммой их продажи. Коло Муани и Мармуш пришли свободными агентами, а в сумме принесли € 170 млн. Остальных выкупали у других клубов, но и продавали, как правило, в три раза дороже.

Топ-скаут «Айнтрахта» учился у Рангника и работал в «Локомотиве»

Очевидно, селекционный отдел «Айнтрахта» времени даром не теряет. Главный скаут клуба Том Рейнольдс 10 лет работал в Opta (компания, специализирующаяся на анализе футбольной статистики и данных), потом примкнул к штабу Ральфа Рангника в московском «Локомотиве», а с лета 2023-го – в «Айнтрахте». Как раз при нём подписали Мармуша, Экитике, Пачо и Артура Теате (основной защитник сборной Бельгии).

Рейнольдс в интервью каналу The Overlap Breakdown поделился процессом скаутинговой работы. Бо́льшую часть рабочих принципов Том взял от Рангника (схожие методы практикуют и в футбольной системе Red Bull). Перед подписанием игрока производится коллективная оценка со всех сторон: скаутов, аналитиков и тренеров. Выслушивают как объективный анализ (статистика и прочее), так и субъективные мнения (живой взгляд после условного видеопросмотра или поездки на матч). Звучит просто и банально — кажется, так и должно быть. Но, как показывает практика, не все топ-клубы следуют этому принципу.

Рейнольдс также отметил, что клуб обращается к продвинутой статистике и услугам искусственного интеллекта. Однако утверждает, что полученные данные должны сочетаться с человеческим анализом и живым просмотром футболиста. Например, ИИ и статистика не дадут чёткого понимания относительно физических данных спортсмена или его движения без мяча — поэтому аналитики и скауты всегда просматривают видео с игрой кандидата.

Другой принцип Рангника, которому следует весь «Айнтрахт», — создание не просто крутой команды, а системы, которая сможет функционировать даже после ухода конкретных личностей. У клуба есть чёткий стиль игры, который не меняется при смене главного тренера. Как подчёркивает сам Рейнольдс, «Айнтрахт» всегда старается провоцировать соперника на прессинг, ловя его на переходных фазах. Поэтому клуб делает упор на атлетичных форвардов с максимально широким игровым функционалом.

Кроме того, трансферная стратегия нацелена на поиск новичков с потенциалом роста — «Айнтрахт» не интересуется покупкой сформировавшихся топов, которые помогут в течение года-двух, а потом потеряются. Их тоже покупают, но ключевая ставка делается совсем на других игроков. Согласно долгосрочной стратегии, футболисты должны прогрессировать от сезона к сезону.

Возвращаясь к человеческому фактору — необходимо брать во внимание культурную интеграцию новичка. Чаще всего проблемы с этим возникают у латиноамериканцев, а вот с игроками из Северной Америки и Азии гораздо проще. В 2017 году GetFootballNews проанализировал все трансферы клубов Бундеслиги, после чего выяснилось, что именно «Айнтрахт» чаще всего подписывает футболистов из упомянутых регионов. Сейчас франкфуртцы отдают предпочтение скорее европейским новичкам, но есть и пример Даити Камады — японца нашли в безызвестном «Саган Тосу» и привезли за € 1,5 млн в 2017-м. Сейчас он играет в АПЛ.

Последние годы «Айнтрахт» работал на усиление аналитических и менеджерских позиций — возможно, это главные трансферы клуба. Но если нужно назвать конкретное имя, то вот оно.

Маркус Крёше, возможно, главный человек в «Айнтрахте»

До переезда во Франкфурт Крёше работал спортивным директором в родном «Падерборне» (за который провёл более 300 матчей как футболист) и в «РБ Лейпциг». В последнем клубе, как говорят, не задалось: не сумел плавно перескочить на более высокий уровень работы и чувствовал себя скованно. В итоге добровольно ушёл за год до истечения контракта и попал в «Айнтрахт».

В первый сезон при Крёше клуб выиграл Лигу Европы, однако затем перед спортивным директором встала задача омолодить состав. Средний возраст той команды составлял 29 лет — для Бундеслиги это очень много. За два года Маркус омолодил состав до 23 лет. Тем не менее Крёше утверждает, что без опытных ветеранов в таких вопросах не обойтись — одним молодняком невозможно побеждать. К примеру, в 2022 году Маркус подписал на три года Марио Гётце.

Спустя два года после победы в Лиге Европы в составе «Айнтрахта» осталось всего три триумфатора. Крёше считает, что пошёл на риск, обновляя состав — однако этот риск оправдался. Залог успеха — тщательная селекция. Маркус так же, как и Рейнольдс, отмечает важность современных технологий.

«Если нам нужен центральный защитник ростом 190 см, левоногий, не старше 24 лет и с рыночной стоимостью не более € 5 млн, мы можем сделать это всего одним кликом. Это даст нам, возможно, 25 профилей. После этого мы начнём процесс видеоразведки».

Работает это следующим образом. Аналитики просматривают минимум 10 видео с участием потенциального новичка. Очень важно, чтобы ролики демонстрировали, как действует игрок и его команда при игре против оборонительного или атакующего соперника, чтобы лучше понять слабые и сильные стороны кандидата. К примеру, при анализе защитника это помогает понять, как он справляется со скоростными и высокими нападающими, как чувствует себя под прессингом. Из этих мелочей складывается полная картина. Затем аналитики склеивают всё в единый 10-минутный ролик.

Так отсеивается минимум половина кандидатов — процесс видеоанализа занимает, как правило, 10 дней. Затем скаутам выделяют 10 недель на живой просмотр футболистов. Каждый селекционер составляет собственный отчёт по каждому игроку, затем Крёше сверяет их. А уже на переговоры по трансферу и контракту выделяется 12 недель — их стараются начать до открытия трансферного окна, чтобы избежать нервов и иметь чёткое представление по составу на следующий сезон.

Крёше открыто признает, что «Айнтрахт» не способен конкурировать с топ-клубами. «ПСЖ», «Реал», «Барселону», «Манчестер Сити» и других он называет «конечными клубами». Если ты попадаешь туда, то прошёл футбол на максимум. «Айнтрахт» — клуб посередине. Франкфуртцы прекрасно осознают это. У них даже не стоит конкретная задача по попаданию в топ-4, а мечты о конкуренции с мощной «Баварией» нет и подавно. В качестве наглядного примера Крёше привёл «Шальке» — когда-то гельзенкирхенцы попытались потягаться с мюнхенцами и утонули.