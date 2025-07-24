Неймар повздорил с фанатом «Сантоса» после поражения в чемпионате Бразилии.

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«Сантос» уступил «Интернасьоналу» (1:2) в домашнем матче 16-го тура бразильской Серии А.

После финального свистка Неймар направился к трибунам, где поругался с одним из болельщиков «Сантоса», сообщает Globo Esporte. Конфликт прекратился после вмешательства голкипера «Сантоса» Жоао Пауло.

Отмечается, что в одном из эпизодов 2-го тайма Неймар говорил что-то в сторону той же трибуны – момент попал в трансляцию матча. Напряженность между форвардом «Сантоса» и болельщиками возникла вскоре после того, как Неймару не удалось сравнять счет – вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет после удара бразильца отбил мяч в штангу, а затем накрыл его на линии ворот. При этом Неймар уже праздновал гол перед трибунами.

После поражения «Сантос» опустился на 17-е место в таблице и идет в зоне вылета.