Главный тренер «Балтики» поведал о разговоре с Беришей

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что общался с бывшим футболистом грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей о его возможном переходе в калининградский клуб.

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На прошлой неделе Бериша покинул «Ахмат», за который выступал с 2017 года и провел 199 официальных матчей. В минувшем сезоне МИР РПЛ Бериша принял участие в 13 играх и отметился одной голевой передачей.

— [В четверг] я разговаривал с Беришей. Я признателен этому мужчине, а потом уже футболисту за то, что он готов идти с нами вместе. Будем обсуждать со спортивным директором и руководителем, есть ли у нас такая возможность, — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Во втором туре МИР РПЛ «Балтика» встретится со «Спартаком». Встреча пройдет в Москве в субботу, стартовый свисток прозвучит в 15:00 (мск).