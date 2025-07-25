ЭСК РФС поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» с «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева, работавшего на матче 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). В этой игре рефери отменил четыре гола красно-белых и не назначил пенальти в трёх спорных эпизодах.

ЭСК РФС постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота махачкалинской команды на седьмой и 25-й минутах. Также Казарцев верно отменил взятие ворот «Динамо» на 45+7-й минуте.

Также подтверждено, что арбитр верно не назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей на 51-й минуте и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова.

ЭСК РФС вынесла решение, что Казарцев правильно показал второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Махачкала Мохаммеда Аззи на 53-й минуте.