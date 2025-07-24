Семак оценил дебют Жерсона

Главный тренер петербугского «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» оценил игру новичков команды в матче 1‑го тура МИР РПЛ с «Ростовом», а также ответил на вопрос, готов ли бразилец Жерсон выйти в стартовом составе на встречу 2‑го тура с казанским «Рубином».

20 июля «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1, за клуб дебютировали полузащитник Жерсон и защитник Роман Вега.

— Как вы оцените дебют Жерсона и Веги?

— У Жерсона хороший дебют получился, у Веги был тоже неплохой. Но так сложилась игра, что на первое место вышли единоборства, было много борьбы, и Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который больше играет с мячом. Он быстрый футболист, хорошо играет на атаку. Для игроков более мощных было проще в том матче. И «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Мы прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Исходя из состояний и самой игры будет видно, кто насколько готов и окажется лучше в конкретном матче.

— Тайм с «Ростовом» убедил вас, что Жерсон готов выходить в стартовом составе?