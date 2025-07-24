Билялетдинов прокомментировал отказ Пиняева

Экс-тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал отказ 20-летнего вингера красно-зелёных Сергея Пиняева перейти в ЦСКА по опции выкупа.

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- Вызывает уважение решение Сергея. Желание ЦСКА понятно - усилить себя и ослабить конкурента. С учётом быстрого Глебова плюс Пиняев - были бы полноценные фланги. Зачем где-то искать, когда можно вот здесь, рядом, у "Локомотива" взять игрока. Схема уже налажена: Мухин, Жемалетдинов. А если копнуть историю дальше, то "супер-вытяжка" из "Локомотива" - это, конечно, Игнашевич. ЦСКА действовал по накатанной схеме и достаточно правильно, на мой взгляд, - передаёт слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что ЦСКА сделал попытку активировать опцию прямого выкупа 20-летнего левого вингера "Локомотива" Сергея Пиняева, однако не смог договориться о трансфере с самим футболистом.

В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету Сергея Пиняева 38 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Футболист выступает за красно-зелёных с января 2023 года.