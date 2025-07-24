«Рубин» может заплатить до €5 млн за боснийского нападающего

Казанской «Рубин» ведет переговоры с испанской «Сарагосой» о трансфере боснийского нападающего Самеда Баждара, сообщает AS.

По данным источника, российский клуб готов предложить за 21‑летнего форварда 4 миллиона евро, а также 1 млн в виде бонусов.

В случае подписания контракта с «Рубином», зарплата игрока, которая в Испании составляет 250 тысяч евро до вычета налогов, увеличится вдвое.

— На сегодняшний день ни я, ни клуб не получали никаких предложений. Он остается игроком нашей команды, — отметил генеральный директор «Сарагосы» Фернандо Лопес.

В прошлом сезоне босниец забил четыре гола и отдал четыре передачи в 31 матче во второй по силе испанской лиге.