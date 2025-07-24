«МЮ» провел новые переговоры по нападающему "Астон Виллы"

«МЮ» провел новые переговоры о потенциальном подписании Олли Уоткинса.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «Манчестер Юнайтед» считает завышенными требования «Астон Виллы», оценивающей форварда в 60 млн фунтов, но готов продолжить обсуждения при снижении цены.

«Астон Вилла», в свою очередь, не планирует идти на уступки, пока не найдет Уоткинсу замену. Одним из кандидатов является форвард «Челси» Олли Уоткинс, который, как стало известно ранее, также интересен «МЮ».

В сезоне-2024/25 Уоткинс отметился 16 голами и 8 ассистами в 38 матчах АПЛ.