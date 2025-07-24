«МЮ» провел новые переговоры по нападающему "Астон Виллы"

«МЮ» и провел новые переговоры по Уоткинсу, цену в 60 млн фунтов считают завышенной. «Астон Вилла» не пойдет на уступки, пока не найдет замену форварду (Бен Джейкобс)ладно
«МЮ» провел новые переговоры о потенциальном подписании Олли Уоткинса.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «Манчестер Юнайтед» считает завышенными требования «Астон Виллы», оценивающей форварда в 60 млн фунтов, но готов продолжить обсуждения при снижении цены.
«Астон Вилла», в свою очередь, не планирует идти на уступки, пока не найдет Уоткинсу замену. Одним из кандидатов является форвард «Челси» Олли Уоткинс, который, как стало известно ранее, также интересен «МЮ».
В сезоне-2024/25 Уоткинс отметился 16 голами и 8 ассистами в 38 матчах АПЛ.
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