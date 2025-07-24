Игрок сборной Эквадора Эступиньян перешел в «Милан»

Защитник сборной Эквадора по футболу Первис Эступиньян перешел в «Милан», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение рассчитано на пять лет, до июня 2030 года.

Предыдущим клубом 27‑летнего футболиста был английский «Брайтон». В минувшем сезоне Эступиньян принял участие в 36 матчах «Брайтона» во всех турнирах, забил мяч и отдал голевую передачу. В сборной Эквадора он дебютировал в 2019 году, провел 48 матчей.

Новый сезон Серии А стартует в конце августа.