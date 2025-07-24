Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что футбол помог ему избежать тюрьмы и смерти

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин в интервью «Матч ТВ» заявил, что футбол помог ему избежать судьбы некоторых своих друзей или знакомых, которые попали в тюрьму или ушли из жизни.

Бабкину 22 года. Он родился в Волгограде. Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2022 года.

— С друзьями детства поддерживаешь контакт? Ты отмечал, что далеко не у всех жизнь сложилась.

— Со многими держу связь. В основном все мои близкие знакомые‑товарищи плюс‑минус из Волгограда. С кем‑то дружим с детства, а с кем‑то начали общаться чуть позже. И есть люди, у которых путь оказался куда сложнее, чем у меня. Кому‑то не повезло. Все ошибаются, оступаются, но в плане отношения ко мне у меня к этим людям нет вопросов. И естественно, я буду поддерживать связь с человеком, в какой бы ситуации он ни оказался.

— Как раз ты говорил, что кто‑то из знакомых попал в тюрьму, а кто‑то и вовсе умер. Задумывался, что если бы не футбол, ты бы мог оказаться в той же ситуации?

— Конечно, я задумывался об этом. И полностью согласен с тем, что футбол помог мне этого избежать. Не могу точно говорить о том, что, если бы не футбол, я обязательно пошел бы по кривой дороге. Но шансов на это было бы больше, если бы я не занимался спортом. Футбол и спорт в этом плане помогали и помогают. Мне никогда не нужны были какие‑то мимолетные «кайфы», как это сейчас называют. Мне хотелось просто выходить во двор, играть с мячом. И не важно было, с кем я выходил. Мог и один выйти, сам с собой поиграть, — сказал Бабкин «Матч ТВ».

Бабкин в минувшем сезоне провел 35 матчей и отдал одну результативную передачу.