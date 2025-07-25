«Ман Сити» покупает вратаря «Бернли»

Джеймс Траффорд переходит в «Манчестер Сити».

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22-летний вратарь пополнит состав «горожан». По данным The Athletic, «Ман Сити» заплатит 27 млн фунтов – меньше его суммы отступных в размере 40 млн.

Голкипер, являющийся воспитанником «Ман Сити», дал согласие на переход. Главный тренер Пеп Гвардиола также хочет видеть его в команде.

«Ньюкасл», который также интересовался вратарем, проинформирован о решении игрока.

В прошлом сезоне Джеймс Траффорд провел 45 матчей в Чемпионшипе, из которых 29 провел на ноль. Его статистику можно изучить здесь.