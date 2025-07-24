Полузащитник «Крыльев Советов» поделился мнением о новичке команды

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин в интервью «Матч ТВ» заявил, что новичок команды Алексей Сутормин может по мере необходимости проявлять лидерские качества.

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Соглашение с 31‑летним Суторминым рассчитано на один год. Полузащитник пребывал в статусе свободного агента после ухода из «Зенита». В прошлом сезоне футболист играл за «Ростов» на правах аренды. Сутормин — четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе «сине‑бело‑голубых».

— Он может и подсказать на поле, а может лидерские качества проявить, взять эту роль на себя. По тренировкам и играм видно, что человек поиграл в большом клубе, чемпионе страны. По его футбольным качествам тем более никогда никаких сомнений не было и быть не может. Что же касается человеческих моментов, то понятно, что он, как старший товарищ, всегда подскажет, если надо, и где‑то выскажется. Тут, наверное, классическая история опытного игрока с хорошим прошлым. Но дай бог, с еще лучшим будущим, — сказал Бабкин «Матч ТВ».

Бабкин — воспитанник «Локомотива», 22‑летний футболист выступает за самарский клуб с 2023 года.