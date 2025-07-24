«Барселона» полетит в Японию на выставочный матч

«Барселона» уладила разногласия с организаторами выставочного матча с «Виссел Кобе», поэтому полетит в Японию. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

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Ранее каталонский клуб на своём официальном сайте выступил с заявлением об отмене азиатского турне из-за нарушений финансовых договорённостей с устроителями игр команды. По информации испанского издания, компания Rakuten самостоятельно доплатит недостающую часть платежа. Встреча с японской командой пройдёт в воскресенье, но на несколько часов позже изначально запланированного времени.

Прямо сейчас главный тренер «Барселоны» должен выбрать заявку игроков, которые отправятся в Азию.