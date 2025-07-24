Роман Вега рассказал о конкуренции с Дугласом Сантосом

Роман Вега: Меня не смущает конкуренция с Дугласом Сантосом в «Зените»
Новичок «Зенита» защитник Роман Вега во время презентации во флагманском магазине клуба на Невском проспекте рассказал, как он относится к конкуренции с капитаном команды Дугласом Сантосом.
«Когда стало понятно, что я переезжаю в Петербург, конечно, я нашел всю информацию. Все, что можно было, изучил. Меня не смущает конкуренция. На мой взгляд, это очень здоровый процесс, который пойдет на пользу всем. Как Дуглас сделает меня лучше, так и я, надеюсь, смогу что-то дать ему», – передает слова Веги корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.