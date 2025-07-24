Представитель Бородина утверждает, что футболистом интересуются пять клубов РПЛ

Агент защитника московского «Торпедо» Сергея Бородина Тимофей Бердышев заявил «Матч ТВ», что футболистом интересуется пять клубов МИР РПЛ, один из которых — «Пари НН».

Ранее портал Metaratings сообщал об интересе к Бородину со стороны «Пари НН» и тольяттинского «Акрона».

— Сергеем интересуется пять клубов РПЛ, «Пари НН» в том числе. Но о каких‑то контактах пока говорить не хочу. Мы не бежим из «Торпедо», мы благодарны им за все. Я думаю, что 26‑летний центральный левоногий защитник — это интересный лот. Поэтому надо все посмотреть, — сказал Бердышев «Матч ТВ».

Футболист перешел в состав «автозаводцев» из «Краснодара» в 2023 году. С тех пор защитник сыграл за «Торпедо» в 64 матчах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. У защитника остался год по контракту.