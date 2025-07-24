Представитель Бородина заявил, что футболистом интересуются пять клубов РПЛ

Матч ТВ

Агент защитника московского «Торпедо» Сергея Бородина Тимофей Бердышев заявил «Матч ТВ», что футболистом интересуется пять клубов МИР РПЛ, один из которых — «Пари НН».

Представитель Бородина утверждает, что футболистом интересуются пять клубов РПЛ
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Ранее портал Metaratings сообщал об интересе к Бородину со стороны «Пари НН» и тольяттинского «Акрона».

Сергеем интересуется пять клубов РПЛ, «Пари НН» в том числе. Но о каких‑то контактах пока говорить не хочу. Мы не бежим из «Торпедо», мы благодарны им за все. Я думаю, что 26‑летний центральный левоногий защитник — это интересный лот. Поэтому надо все посмотреть, — сказал Бердышев «Матч ТВ».

Футболист перешел в состав «автозаводцев» из «Краснодара» в 2023 году. С тех пор защитник сыграл за «Торпедо» в 64 матчах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. У защитника остался год по контракту.

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