СМИ: "Марсель" интересуется футболистом "Зенита"

Французский "Марсель" проявляет интерес к бразильскому футболисту петербургского "Зенита" Густаво Мантуану. Об этом сообщает портал Foot Mercato.

Контракт Мантуана с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2027 года.

Мантуану 24 года. Он перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса". В составе команды из Санкт-Петербурга футболист дважды стал чемпионом России, по разу выиграл кубок и суперкубок страны. Мантуан в прошлом сезоне играл на позиции крайнего защитника, а до этого выступал в амплуа полузащитника.

"Марсель" занял второе место по итогам прошлого чемпионата Франции и выступит в Лиге чемпионов.