Стала известна сумма трансфера Гайча из ЦСКА

Сумма трансфера нападающего Адольфо Гайча из московского ЦСКА в аргентинский «Тальерес» составит 800 тысяч долларов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

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По информации источника, трехлетний контракт с 26‑летним аргентинцем будет подписан после прохождения медобследования.

В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан‑Лоренсо» в 2020 году. По данным портала Transfermarkt, за переход нападающего армейцы заплатили 8,5 миллиона евро.

Всего за московский клуб Гайч провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. В составе армейцев он стал двухкратным обладателем Кубка России.