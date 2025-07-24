Мухин прошел медосмотр для перехода из ЦСКА в «Сочи»

Максим Мухин близок к завершению трансфера в «Сочи».

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Ранее сообщалось, что ЦСКА отдаст полузащитника в бесплатную аренду с правом выкупа за 75 млн рублей и опцией обратного выкупа за 150 млн рублей.

По данным «Спорт-Экспресса», футболист успешно прошел медосмотр для перехода в «Сочи».

В ближайшее время 23-летний игрок подпишет соглашение с сочинским клубом.

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Футболист пропустил большую часть сезона, так как восстанавливался от травмы крестообразной связки колена, которую получил в октябре 2023 года.