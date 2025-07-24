Экс-защитник «Крыльев Советов» подписал контракт с «Антверпеном»

Бельгийский «Антверпен» объявил о подписании контракта с 30-летним защитником Гленном Бейлом, ранее выступавшим за самарские «Крылья Советов». О заключении соглашения сообщил официальный сайт бельгийской команды.

© Сумма трансфера нападающего Адольфо Гайча из московского ЦСКА в аргентинский «Тальерес» составит 800 тысяч долларов, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. По информации источника, трехлетний контракт с 26‑летним аргентинцем будет подписан после прохождения медобследования. В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за турецкий «Антальяспор». Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан‑Лоренсо» в 2020 году. По данным портала Transfermarkt, за переход нападающего армейцы заплатили 8,5 миллиона евро. Всего за московский клуб Гайч провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. В составе армейцев он стал двухкратным обладателем Кубка России.

Гленн Бейл присоединился к своему новому клубу в статусе свободного агента. Его контракт с «Крыльями Советов» истёк 30 июня 2025 года. По данным СМИ, нидерландский защитник подписал с новым клубом соглашение на один сезон с опцией продления ещё на год.

Бейл выступал за самарцев с августа 2021 года. В минувшем сезоне на его счету гол и голевая передача в 21 матче Российской Премьер-Лиги. Ещё трижды защитник появился на поле в матчах Фонбет Кубка России.