«Спартак» отказался от бесплатной аренды защитника "Милана"

«Спартак» отказался арендовать правого защитника «Милана» Эмерсона Рояла.

Посредники предлагали красно-белым взять 26-летнего бразильца в бесплатную аренду с опцией выкупа примерно за 10 млн евро, при этом сумма могла быть снижена в ходе переговоров, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, зарплата Эмерсона в «Спартаке» могла составить 2-2,5 млн евро в год, но спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао отклонил кандидатуру футболиста.

Ранее стало известно, что Эмерсон перейдет во «Фламенго» за 9 млн евро.