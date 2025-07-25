Болельщики украинского клуба оскорбляли ЦСКА во время матча Лиги конференций

Фанаты украинского футбольного клуба «Александрия» во время матча Лиги конференций против белградского «Партизана» призывали к насилию над своими оппонентами, а также выкрикивали оскорбления в адрес московского ЦСКА, передает Telegraf.rs.

Фанаты стали выкрикивать оскорбления через 30 минут после начала матча. Эстонский арбитр встречи Йоонас Яановиц не обратил внимания на выкрики.

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко перед матчем выразил недовольство тем, что «Партизан» летом сыграл в Москве в Братском Кубке.

«Мы не поддерживаем «Партизан», учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал Нестеренко.

Встреча между «Александрией» и «Партизаном», которая прошла в Польше, завершилась со счетом 2:0 в пользу сербской команды.