Агент оценил шансы на переход лидера «Зенита» в «Спартак»

Агент Паулу Барбоза в комментарии для Legalbet высказался о возможности центрального полузащитника и лидера санкт-петербургского «Зенита» последних лет Вендела перебраться в стан одного из главных конкурентов сине-бело-голубых – московский «Спартак».

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«Вендел в «Спартаке»? Мне кажется, сам Вендел не заинтересован в том, чтобы переходить в «Спартак». Конечно, «Спартак» уже долго ищет усиления в полузащиту. Но я скептически отношусь к такому переходу. Думаю, и «Спартак» не будет заинтересован. Поэтому я не верю, что такой трансфер возможен», — подчеркнул агент.

Вендел пополнил состав «Зенита» в 2020 году и в составе команды четыре раза выиграл чемпионат, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. На его счету 114 матчей и 18 забитых мячей за «Зенит». Также полузащитник 12 раз выходил на поле в футболке национальной сборной Бразилии U-23, отметившись одним голом. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета-2028.