Агент Гайча рассказал о срыве трансфера в аргентинский клуб

Агент Гайча о срыве трансфера в «Тальерес»: «Они дотянули до последней минуты. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы не воспринимаем это всерьез»
Агент Адольфо Гайча подтвердил срыв его трансфера в «Тальерес».
Сообщалось, что аргентинский клуб купит нападающего ЦСКА за 800 тысяч долларов.
«Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты [закрытия трансферного окна в Аргентине]. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьез», — сказал Пабло Каро.