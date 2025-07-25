Агент Гайча о срыве трансфера в «Тальерес»: «Они дотянули до последней минуты. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы не воспринимаем это всерьез»

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Агент Адольфо Гайча подтвердил срыв его трансфера в «Тальерес».

Агент Гайча рассказал о срыве трансфера в аргентинский клуб
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Сообщалось, что аргентинский клуб купит нападающего ЦСКА за 800 тысяч долларов.

«Тальерес» дотянул решение вопроса до последней минуты [закрытия трансферного окна в Аргентине]. В итоге мы так и не согласовали условия контракта. Когда обещанное не воплощается в жизнь, мы просто не воспринимаем это всерьез», — сказал Пабло Каро.
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