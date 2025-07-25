Андреа Пирло назначен на пост главного тренера «Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло занял аналогичную должность в «Юнайтед», сообщает пресс‑служба клуба из ОАЭ.

Детали соглашения не сообщаются. Отмечается, что Пирло уже прибыл в Дубай и в ближайшие дни приступит к работе с командой в рамках подготовки к новому сезону.

В прошлом сезоне в составе эмиратского клуба выступал экс‑нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. Летом 2025‑го по запросу властей Нидерландов Промес был экстрадирован из ОАЭ на родину, где содержится под стражей. Судебные слушания по его делу должны состояться в 2026 году.

Пирло 46 лети, чемпион мира‑2006 в составе сборной Италии начал тренерскую карьеру в 2020 году. Он работал с «Ювентусом», турецким «Фатихом» и «Сампдорией», откуда его уволили летом 2024‑го.