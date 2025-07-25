«Торпедо» оштрафовано на десять тысяч рублей за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Кононова
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Торпедо» на 10 тысяч рублей за нецензурные выражения болельщиков московского клуба в адрес главного тренера команды Олега Кононова, заявил глава организации Артур Григорьянц.
Встреча первого тура ПАРИ Первой лиги «Торпедо» — «Челябинск» (2:3) состоялась в Химках в воскресенье.
— «Торпедо» оштрафовано на 10 тысяч рублей за нецензурное скандирование болельщиками команды в адрес главного тренера Кононова на 78 и 82 минутах, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
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