Буффон отсудил у «ПСЖ» 250 тысяч евро в качестве налоговой доплаты в Италии
Джанлуиджи Буффон выиграл суд у «ПСЖ».
Как сообщает L’Équipe, апелляционный суд Парижа обязал клуб оплатить часть налоговой доплаты голкипера в Италии.
Итальянская налоговая служба потребовала от футболиста доплатить более 1,2 миллиона евро налога на доходы за 2018 год, проведенный наполовину в Турине и Париже.
Буффон сослался на пункт в контракте, согласно которому, в случае доначисления подоходного налога в Италии «ПСЖ» обязуется взять на себя 50% этой суммы, но не более 250 000 евро с учетом социальных взносов.
Ранее суд по трудовым спорам уже обязал парижан выплатить эту сумму, однако клуб подал апелляцию, которая была отклонена. Тем не менее, экс-вратарю сборной Италии не удалось добиться выплаты 25 000 евро в качестве компенсации за «злоупотребление сопротивлением» со стороны французского клуба.