"Балтика" арендовала полузащитника "Зенита"

Защитник Кирилл Обонин стал игроком калининградской "Балтики". "Между футбольными клубами "Балтика" и "Зенит" достигнута договоренность об аренде Кирилла Обонина. Арендное соглашение заключено до 10 июня 2026-го и включает право выкупа защитника", - сообщает пресс-служба "Балтики".

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В 2025 году Кирилл Обонин выступал за "Зенит-2" во Второй Лиге Б - защитник вышел на поле в 13 встречах и отметился 1 забитым мячом. Футболист вызывался в сборную России до 18 лет.

В 1 туре РПЛ команда Андрея Талалаева на выезде сыграла вничью с московским "Динамо" (1:1). Во втором туре чемпионата России калининградцы сыграют на выезде с московским "Спартаком".