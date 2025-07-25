Защитник "Спартака" Чернов может перейти в "Сочи"

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов может продолжить карьеру в "Сочи".

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По информации источника, "Сочи" интересуется защитником "Спартака" Никитой Черновым - спортивный блок клуба считает, что футболист может усилить команду, при этом главный тренер Роберт Морено высказывается в пользу других кандидатов.

В прошлом сезоне Никита Чернов вышел на поле в 11 встречах и записал на свой счет 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до конца 2026 года.

Ранее Никита Чернов выступал за самарские "Крылья Советов", красноярский "Енисей", ЦСКА и екатеринбургский "Урал". На счету защитника 2 матча в составе национальной команды России.