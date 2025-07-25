«Ростов» отказал «Динамо» в трансфере экс-футболиста «Зенита»

Как утверждает Telegram-канал «Убойная_сила», «Ростов» отказал «Динамо» в трансфере 24-летнего крайнего защитника Ильи Вахании, после чего московский клуб остановил свой выбор на 27-летнем казахстанском защитнике «Бешикташа» Бахтиёре Зайнутдинове.

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«Могу только подтвердить инсайд Константина Алексеева в отношении Зайнутдинова, добавив, что к нему бело-голубые пришли после отказа «Ростова» в трансфере Вахания. На донском берегу подумали и решили, что задешево отдавать свои активы, наверное, не совсем ликвидно, поэтому на переход 24-летнего защитника наложили вето», — опубликована информация на канале.

Согласно имеющейся информации, за 27-летнего защитника «Динамо» заплатит турецкому клубу 2,5 миллиона евро плюс бонусы. При этом ранее в СМИ фигурировала цифра повыше — 3 миллиона — возможно, с учетом дополнительных выплат это и будет итоговая сумма.