КДК РФС оштрафовал тренера "Спартака" на целых 10 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского "Спартака" Деяна Станковича на 10 тыс. рублей по итогам игры первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 июля "Спартак" дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0.

"КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 20 тыс. рублей за скандирования в адрес арбитра, - сказал Григорьянц. - Станкович, его помощники [Винченцо] Сассо и [Пьерлуиджи] Бривио выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей".

26 июля "Спартак" примет калининградскую "Балтику" в матче второго тура РПЛ.