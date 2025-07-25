«Бавария» предложила «Ливерпулю» больше 67,5 млн евро за нападающего

«Бавария» предложила «Ливерпулю» больше 67,5 млн евро за Диаса
«Бавария» улучшила предложение о трансфере Луиса Диаса.
Немецкий клуб предложил «Ливерпулю» больше 67,5 миллиона евро за переход 28-летнего вингера.
Переговоры между командами продолжаются. Мерсисайдцы ранее не продали футболиста за 67,5 миллиона евро.
При этом Луис Диас уже согласовал 4-летний контракт с «Баварией», по которому его зарплата составит 14 миллионов евро в год до уплаты налогов плюс бонусы за результативность.
В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 5 передач в 36 матчах АПЛ.
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