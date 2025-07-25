КДК РФС оштрафовал 15 футболистов "Спартака" за кричалки в адрес ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал 15 игроков московского "Спартака" по итогам матча 15-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) против столичного ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 18 июля и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". После матча игроки красно-белых скандировали оскорбления в адрес соперников.