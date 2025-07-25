Абаскаль заявил о желании вернуться в Россию

Бывший тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль хочет вернуться в Россию.

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"Всегда слежу за всем, что связано с РПЛ. В моих желаниях всегда есть возвращение в Россию", - приводит слова Абаскаля "СЭ".

Гильермо Абаскаль был главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года по апрель 2024 года. Под его руководством красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России. На данный момент испанский специалист занимает пост главного тренера в мексиканском клубе "Атлетико Сан-Луис".