Экс-футболист «Спартака» утверждает, что не уважает текущего тренера команды

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов раскрыл отношение к главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу. Об этом сообщает Legalbet.

Футболист отметил, что уважает его как футболиста, однако отказался говорить об уважении к Станковичу как к тренеру. «Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао», — заявил Селихов.

Голкипер покинул «Спартак» в феврале 2025 года. Селихов продолжил карьеру в «Урале».

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. В прошлом сезоне красно-белые заняли четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).